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«Барселона» уволила клубных юристов, которые консультировали Месси

17:58
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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«Барселона» отказалась от услуг юридической фирмы Cuatrecasas, которая консультировала нападающего каталонцев Лионеля Месси по вопросам досрочного расторжения контакта, сообщает Marca.

Фирма работала как и с клубом, так и лично с аргентинцем, но теперь каталонцы отказались от ее услуг.

По данным источника, юристы Cuatrecasas посоветовали 33-летнему аргентинцу отправить в адрес клуба бюрофакс, в котором форвард изложил желание покинуть «Барселону». В контракте Месси есть пункт, согласно которому аргентинец может покинуть клуб по окончанию каждого сезона до конца июня, однако в этом году был продлен из-за затянувшегося сезона.

33-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе аргентинец шесть раз получал «Золотой мяч».

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