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Сегодня, 16:20

В «Барселоне» уверены, что продлят контракт с Гави. «Ливерпуль» отказался от трансфера

«Барселона» в ближайшее время может продлить контракт с полузащитником Гави
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«Барселона» уверена в продлении контракта с полузащитником Гави, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, новое соглашение будет подписано в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что от переговоров с 17-летним испанцем отказался «Ливерпуль».

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской примеры, забил два гола и отдал пять результативных передач. Текущий контракт Гави с клубом истекает летом 2023 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220606/1001818411/gavi.html
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