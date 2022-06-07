В «Барселоне» уверены, что продлят контракт с Гави. «Ливерпуль» отказался от трансфера
«Барселона» в ближайшее время может продлить контракт с полузащитником Гави
«Барселона» уверена в продлении контракта с полузащитником Гави, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, новое соглашение будет подписано в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что от переговоров с 17-летним испанцем отказался «Ливерпуль».
Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской примеры, забил два гола и отдал пять результативных передач. Текущий контракт Гави с клубом истекает летом 2023 года.
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