«Барселона» торгуется с «Лионом» по трансферу Депая

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай продолжает входить в круг интересов «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцев не устраивает сумма трансфера за 26-летнего голландца. Французы требуют у «Барселоны» 25 миллионов евро, в то время как руководство сине-гранатовых не готово платить больше 20 миллионов, мотивируя это тем, что у Депая через год заканчивается контракт.

В прошлом сезоне Депай провел 22 матча и забил 15 голов. Больше полугода Депай пропустил из-за травмы.