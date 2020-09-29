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«Барселона» торгуется с «Лионом» по трансферу Депая

16:51
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай продолжает входить в круг интересов «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцев не устраивает сумма трансфера за 26-летнего голландца. Французы требуют у «Барселоны» 25 миллионов евро, в то время как руководство сине-гранатовых не готово платить больше 20 миллионов, мотивируя это тем, что у Депая через год заканчивается контракт.

В прошлом сезоне Депай провел 22 матча и забил 15 голов. Больше полугода Депай пропустил из-за травмы.

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