«Барселона» сосредоточится на трансфере Обамеянга, если не сможет приобрести Лаутаро Мартинеса
13:18
«Барселона» рассматривает варианты усиления атаки.
По сведениям Daily Mail, если каталонцам не удастся договориться о трансфере форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, то они попытаются приобрести нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.
В текущем сезоне 22-летний Мартинес провел 31 матч за «Интер», забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.
На счету 30-летнего Обамеянга 20 голов и одна результативная передача в 32 матчах.
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