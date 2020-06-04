«Барселона» сосредоточится на трансфере Обамеянга, если не сможет приобрести Лаутаро Мартинеса

«Барселона» рассматривает варианты усиления атаки.

По сведениям Daily Mail, если каталонцам не удастся договориться о трансфере форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, то они попытаются приобрести нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

В текущем сезоне 22-летний Мартинес провел 31 матч за «Интер», забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.

На счету 30-летнего Обамеянга 20 голов и одна результативная передача в 32 матчах.