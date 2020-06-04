«Барселона», «Реал», «Ливерпуль» и «МЮ»: гранды мирового футбола претендуют на Хаверца
18:07
Полузащитник «Байера» Кай Хаверц входит в сферу интересов европейских топ-клубов, сообщает в своем Twitter журналист Sport Bild Кристиан Фальк.
Сообщается, что на футболиста претендуют «Реал», «Барселона», «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Переход может произойти как в 2020, так и в 2021 году.
По информации Kicker, на игрока также претендует «Манчестер Сити». Указано, что он не хочет переходить в «Баварию» и намерен продолжить карьеру за границей.
В сезоне-2019/20 20-летний Хаверц провел за «Байер» 38 матчей, на его счету 15 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 81 миллион евро.
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