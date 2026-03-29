«Барселона» рассчитывает подписать защитника «Интера» Бастони за 55-60 миллионов евро

«Барселона» ведет переговоры по трансферу защитника «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, испанский клуб рассчитывает подписать футболиста летом за 55-60 миллионов евро. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, представители 26-летнего итальянца уже обсуждают условия контракта игрока с каталонцами.

Бастони выступает за «Интер» с августа 2017 года. В сезоне-2025/26 футболист провел за команду 35 матчей, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.