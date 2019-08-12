"Барселона" приостановила переговоры по трансферу Неймара. "ПСЖ" выдвигает слишком жесткие условия

"Барселона" приняла решение приостановить переговоры с "ПСЖ" о трансфере нападающего Неймара, сообщает Sport.es.

Это объсняется поведением французского клуба: "ПСЖ" успел заявить, что "Реал" сделал по бразильцу более выгодное положение. Отмечается, что решение о трансфере Неймара будет принято до конца этой недели.

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

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