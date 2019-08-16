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«Барселона» приобретет Неймара, если он подаст запрос на трансфер

16 августа 2019, 18:55
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«Барселона» оформит трансфер Неймара за два дня, если он публично попросит о трансфере, сообщает Sport.es. Ранее появилась информация, что парижский клуб принял решение избавиться от игрока, который вынужден тренироваться в одиночку. Также на него претендует «Реал».

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

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