«Барселона» приобрела у «Лас-Пальмаса» 16-летнего полузащитника за 5 миллионов евро
03:34
«Барселона» объявила о подписании контракта с 16-летним полузащитником «Лас-Пальмаса» Педри. К каталонцам он присоединится в начале следующего сезона. Соглашение с хавбеком заключено на два года с возможностью продления еще на два года.
Сумма сделки составила 5 миллионов евро плюс бонусы. Также «Лас-Пальмас» имеет право на 15% в случае перепродажи игрока. В трех матчах сегунды на счету Педри результативная передача.
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