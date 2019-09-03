«Барселона» приобрела у «Лас-Пальмаса» 16-летнего полузащитника за 5 миллионов евро

«Барселона» объявила о подписании контракта с 16-летним полузащитником «Лас-Пальмаса» Педри. К каталонцам он присоединится в начале следующего сезона. Соглашение с хавбеком заключено на два года с возможностью продления еще на два года.

Сумма сделки составила 5 миллионов евро плюс бонусы. Также «Лас-Пальмас» имеет право на 15% в случае перепродажи игрока. В трех матчах сегунды на счету Педри результативная передача.