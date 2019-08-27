«Барселона» предложила «ПСЖ» 170 миллионов евро за Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Le Parisien. По информации СМИ, каталонцы предложили парижанам 170 миллионов евро за 27-летнего бразильца.

В штаб-квартире «ПСЖ» в данный момент проходит встреча между представителями французской команды и «Барселоны». На ней присутствует Эрик Абидаль и президент парижан Леонардо. Отмечается, что «ПСЖ» еще не ответил на предложение «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Реал» готов потратить 100 миллионов евро на форварда и отдать «ПСЖ» вратаря Кейлора Наваса, полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Гарета Бэйла.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Перес настаивает на приглашении Неймара в «Реал». Он хочет отомстить «Барселоне»