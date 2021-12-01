«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» подписать Коутинью
10:21
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб предложил 29-летнего бразильца «Манчестер Юнайтед». Сам игрок заявлял, что не хочет покидать «Барсу» в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Коутинью провел 13 матчей, отыграв в общей сложности 521 минуту, и забил 2 гола.
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