«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» подписать Коутинью

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб предложил 29-летнего бразильца «Манчестер Юнайтед». Сам игрок заявлял, что не хочет покидать «Барсу» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Коутинью провел 13 матчей, отыграв в общей сложности 521 минуту, и забил 2 гола.