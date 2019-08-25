«Барселона» предлагает за годичную аренду Неймара 40 миллионов евро и Дембеле

«Барселона» готова сделать «ПСЖ» новое предложение о переходе своего бывшего нападающего Неймара, сообщают французские СМИ.

По данным Le Parisien, у «Барсы» нет денег на полноценный трансфер. Клуб хотел бы арендовать бразильца на год. Взамен парижанам предложат 40 миллионов евро и аренду на такой же срок Усмана Дембеле. Француз при этом покидать «Барселону» не хочет.

Рассматривается и другой вариант — аренда на год за 40 миллионов евро и выкуп по окончании сезона за еще 170 миллионов. При этом в клубе считают, что «ПСЖ», вероятно, не согласится ни на один из вариантов.

27-летний Неймар в текущем сезоне ни разу не сыграл за «ПСЖ». В прошлом сезоне в 28 матчах он забил 23 мяча и сделал 13 голевых передач.

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