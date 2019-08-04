"Барселона" подписала защитника "Бетиса" Фирпо

Защитник Хуниор Фирпо стал игроком "Барселоны", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Бетис".
👋 ¡Bienvenido @JuniorFirpo03!— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 4, 2019
🔵🔴 #ReadyToColor pic.twitter.com/14EcSDhBEh
Сообщается, что контракт футболиста рассчитан на пять лет. В нем прописана клаусула в 200 миллионов евро. "Барса" заплатит 18 миллионов евро. Еще 12 миллионов "Бетис" может получить при достижении игроком определенных показателей.
22-летний игрок в прошлом сезоне провел 29 матчей за "Бетис" и забил три мяча при пяти голевых передачах.
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Загрузка...