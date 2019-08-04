"Барселона" подписала защитника "Бетиса" Фирпо

Защитник Хуниор Фирпо стал игроком "Барселоны", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Бетис".

Сообщается, что контракт футболиста рассчитан на пять лет. В нем прописана клаусула в 200 миллионов евро. "Барса" заплатит 18 миллионов евро. Еще 12 миллионов "Бетис" может получить при достижении игроком определенных показателей.

22-летний игрок в прошлом сезоне провел 29 матчей за "Бетис" и забил три мяча при пяти голевых передачах.

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