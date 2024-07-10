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Сегодня, 19:53

«Барселона» отказалась продавать Ямаля в «ПСЖ» за рекордные 250 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ламин Ямаль.
Фото Reuters

«Барселона» отклонила предложение «ПСЖ» по полузащитнику Ламину Ямалю в размере 250 миллионов евро, сообщает EFE.

По информации источника, каталонцы отказались даже рассматривать предложение по 16-летнему футболисту. Трансфер мог стать самым дорогим в истории футбола. На данный момент рекордной является сделка по переходу Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» — портал Transfermarkt оценивает ее сумму в 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 50 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач.

На Евро-2024 полузащитник отличился одним голом и тремя результативными передачами в шести матчах за сборную Испании. Он стал самым молодым автором гола в истории Евро и чемпионатов мира.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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