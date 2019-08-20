«Барселона» отказалась от трансфера Ругани, на игрока претендует «Рома»

Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Sky Sport Italia. Клубы пока не могут договориться об условиях сделки. Римляне намерены взять 25-летнего игрока в аренду с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро, в то время как туринцы настаивают на полноценном трансфере.

«Ювентус» также предложил приобрести Ругани «Барселоне», но каталонцы отказались включать в сделку 19-летнего защитника Хуана Миранду.

В прошлом сезоне Ругани провел 20 матчей за «Ювентус» и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 22 миллиона евро.