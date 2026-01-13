«Барселона» объявила об аренде Канселу

Защитник «Аль-Хиляля» Жоау Канселу перешел в «Барселону» на правах аренды, сообщает пресс-служба каталонцев.

Соглашение рассчитано до конца сезоне-2025/26. Защитник будет выступать под 2-м номером.

Канселу уже выступал за «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Сити» в сезоне-2023/24.

Португалец перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2024-го. В этом сезоне он провел за команду 6 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего португальца в 10 миллионов евро.

Обновление. Через некоторое время «Барселона» удалила новость о переходе Канселу с сайта и из соцсетей.