«Барселона» объявила об аренде Коутинью в «Баварию» за 8,5 миллиона

Полузащитник Филиппе Коутинью перешел из «Барселоны» в «Баварию», сообщают пресс-службы клубов. «Бавария» заплатит за годовую аренду 8,5 миллиона евро. В контракт включен клуб о выкупе бразильца за 120 миллионов евро.

Играть Коутинью будет под номером 10.

? @Phil_Coutinho: «F?r mich bedeutet dieser Wechsel eine neue Herausforderung in einem neuen Land bei einem der besten Klubs Europas. Darauf freue ich mich sehr.» #ServusCoutinho



Zum Flock unserer neuen Nummer ?: https://t.co/tL54ePMvzH pic.twitter.com/m6OVRjeqA0 — FC Bayern M?nchen (@FCBayern) August 19, 2019

27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 54 матча за сине-гранатовых, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.