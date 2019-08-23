«Барселона» не станет отдавать Видаля в аренду в «Интер»

«Барселона» отказалась отдавать полузащитника Артуро Видаля в аренду в «Интер», утверждает El Mundo Deportivo. По информации СМИ, каталонцы рассматривают только продажу 32-летнего чилийца.

«Интер» предлагал аренду с обязательным правом выкупа Видаля, но «Барселону» не устроило это предложение. Сине-гранатовые готовы расстаться с хавбеком за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Видаль принял участие в 53 играх за «Барселону», забил три гола и отдал семь голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 15 миллионов евро. Контракт чилийца с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2021 года.