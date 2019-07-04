"Барселона" не намерена платить за Неймара больше 170 миллионов евро

"Барселона" определилась с суммой, которую готова заплатить за форварда "ПСЖ" Неймара. По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб предложит не больше 170 миллионов евро.

"Барселона" ожидает, что эта цифра будет указана в контракте бразильца в качестве отступных на лето следующего года. Также испанский клуб определил список из четырех игроков, которые могу быть задействованы в сделке. Это Иван Ракитич, Усман Дембеле, Филиппе Коутинью и Самюэль Юмтити. Сумма трансфера будет вычтена из 170 миллионов.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барсы" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травм, проведя во всех турнирах 28 матчей и забив 23 мяча.