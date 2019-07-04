"Барселона" не будет продавать Коутинью летом

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью не покинет каталонский клуб летом, утверждает RMC. По информации СМИ, агент 27-летнего бразильца заверил, что руководство команды рассчитывает на его клиента и не планирует продавать футболиста в "ПСЖ".

В минувшем сезоне Коутинью провел 54 матча за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Коутинью может стать частью сделки по переходу Неймара из "ПСЖ" в "Барселону".

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