«Барселона» намерена выручить за Араухо 40 миллионов евро

«Барселона» рассчитывает найти для защитника Рональда Араухо новый клуб и совершить сделку в зимнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По данным источника, испанский клуб намерен выручить за 26-летнего уругвайца около 40 миллионов евро.

При этом, по данным Sport.es, футболист отказался покидать клуб летом 2026 года — он сообщил «Челси», «Ливерпулю», «Тоттенхэму» и «Ювентусу», что планирует играть за «Барселону», контракт с которой действует до 30 июня 2031 года.

В сезоне-2025/26 Араухо в 7 матчах во всех турнирах забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.