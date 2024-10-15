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«Барселона» надеется подписать Холанна в 2025 или 2026 году

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Sport.es.

По данным источника, президент каталонцев Жоан Лапорта намерен осуществить громкий трансфер до того момента, как истечет срок его полномочий. Несмотря на тяжелое финансовое положение клуба, Лапорта рассчитывает, что сможет подписать 24-летнего норвежца в 2025 или 2026 году.

Как утверждает издание, «Барселона» начала контактировать с окружением Холанна еще в 2021 году. Помимо этого, считается, что у Лапорты сложились доверительные отношения с нынешним представителем футболиста Рафаэлой Пиментой.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 11 голов в 10 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 200 миллионов евро.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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