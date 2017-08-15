"Барселона" нацелилась на Дракслера

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер может перейти в "Барселону", сообщает Bild. При этом агент футболиста опроверг информацию о возможном уходе своего клиента из французского клуба.

Тем не менее источник подчеркивает, что Дракслер входит в число футболистов, которые могут покинуть "ПСЖ", поскольку клуб должен продать нескольких игроков из-за покупки нападающего Неймара у каталонцев за 222 миллиона евро. Кроме того, столичный коллектив рассчитывает на приобретение форварда "Монако" Кильяна Мбаппе, который обойдется команде почти в 200 миллионов евро.

Отметим, что Дракслер перешел в "ПСЖ" из "Вольфсбурга" в начале 2017 года. В услугах немца также заинтересован "Интер".