09:18 | Футбол — Трансферы

"Барселона" нацелилась на Дракслера

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Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер может перейти в "Барселону", сообщает Bild. При этом агент футболиста опроверг информацию о возможном уходе своего клиента из французского клуба.

Тем не менее источник подчеркивает, что Дракслер входит в число футболистов, которые могут покинуть "ПСЖ", поскольку клуб должен продать нескольких игроков из-за покупки нападающего Неймара у каталонцев за 222 миллиона евро. Кроме того, столичный коллектив рассчитывает на приобретение форварда "Монако" Кильяна Мбаппе, который обойдется команде почти в 200 миллионов евро.

Отметим, что Дракслер перешел в "ПСЖ" из "Вольфсбурга" в начале 2017 года. В услугах немца также заинтересован "Интер".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Доктор Айболит

Кроме того, столичный коллектив ......БАРСЕЛОНА столичный коллектив?А когда перенесли то столицу в Барселону?)))

13:25

torus

Барсе Дракслер нужен больше, чем Дракслеру Барса. Будет интересно посмотреть, если трансфер состоится.

10:23