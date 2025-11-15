«Барселона» может усилить состав Упамекано и Шлоттербеком

«Барселона» интересуется защитниками «Баварии» Дайотом Упамекано и «Боруссии» Нико Шлоттербеком, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 25-летний Шлоттербек может перейти в «Барселону» за 40 миллионов евро, если откажется от продления контракта. Он истекает в 2027 году. «Боруссия» хотела продлить контракт с защитником. Однако футболист не принял предложение клуба, что спровоцировало слухи о его возможном уходе.

Контракт 27-летнего Упамекано с немецким клубом действует до лета 2026 года. Мюнхенцы пытались продлить соглашение, но переговоры не увенчались успехом. Это привлекло внимание топовых клубов: «Реал Мадрид», ПСЖ и «Ливерпуль».

Шлоттербек провел в сезоне-2025/26 10 матчей за «Боруссию» во всех турнирах и отметился передачей. Упамекано сыграл 20 матчей за «Баварию» и также отметился передачей.