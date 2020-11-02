«Барселона» может продать тер Штегена в «Баварию» из-за финансовых проблем

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может стать игроком «Баварии», сообщает TodoFichajes.

По данным источника, мюнхенский клуб сохраняет интерес к игроку, а «Барселона» будет вынуждена согласиться на трансфер из-за тяжелого финансового положения. Ранее сообщалось, что «Барса» может начать процедуру банкротства, если игроки не согласятся на сокращение зарплат.

В «Баварии» считают, что игрок сможет заменить в команде Мануэля Нойера. Сумма трансфера составит около 80 миллионов евро.

28-летний немец выступает за «Барселону» с 2014 года после перехода из «Боруссии» М. В текущем сезоне он пока не играл из-за травмы. Контракт игрока истекает летом 2025 года.