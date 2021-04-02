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«Барселона» может приобрести Харри Кейна, если не договорится с Холанном

18:53
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Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонцы рассматривают 27-летнего англичанина в качестве альтернативы Эрлина Холанна из дортмундской «Боруссии», если клубу не удастся договориться с норвежцем.

Ранее стало известно, что агент 20-летнего форварда «Боруссии» Мино Райола вместе с отцом Холанна прилетел в Испанию, чтобы провести переговоры с руководством «Барселоны» и «Реала».

В текущем сезоне Кейн провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 16 результативных передач. На счету Холанна 33 гола и 8 результативных передач в 31 матче за «Боруссию».

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