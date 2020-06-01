«Барселона» может приобрести Фабиана Руиса, если сорвется трансфер Пьянича

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонцы рассматривают 24-летнего испанца в качестве альтернативы полузащитнику «Ювентуса» Миралема Пьянича, если его трансфер сорвется.

Ранее сообщалось, что «Наполи» готов продлить контракт с хавбеком до 2025 года с суммой отступных 100 млн евро.

В текущем сезоне на счету Руиса 3 гола и 2 результативных передачи в 32 матчах за «Наполи».