«Барселона» может приобрести Фабиана Руиса, если сорвется трансфер Пьянича
12:06
Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонцы рассматривают 24-летнего испанца в качестве альтернативы полузащитнику «Ювентуса» Миралема Пьянича, если его трансфер сорвется.
Ранее сообщалось, что «Наполи» готов продлить контракт с хавбеком до 2025 года с суммой отступных 100 млн евро.
В текущем сезоне на счету Руиса 3 гола и 2 результативных передачи в 32 матчах за «Наполи».
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