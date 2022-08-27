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Сегодня, 08:23

«Барселона» может подписать защитника «Ренна» Траоре

Мария Гусева
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«Барселона» интересуется защитником «Ренна» и сборной Мали Амари Траоре, сообщает GFFN.

По данным источника, красно-черные не против перехода футболиста. Сумма трансфера 30-летнего малийца может составить 3 миллиона евро.

Защитник перешел в «Ренн» из «Реймса» в 2017 году. Срок его действующего контракта истекает через год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Траоре провел за красно-черных 42 матча, забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.

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