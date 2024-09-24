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Сегодня, 04:33

«Барселона» может подписать Кариуса или Беришу на замену тер Штегену

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Барселона» находится в поисках вратаря из-за травмы голкипера Марка-Андре тер Штегена, который выбыл на срок от 7 до 8 месяцев из-за разрыва сухожилия надколенника.

По данным инсайдера Николо Скиры, каталонцам предложили услуги Лориса Кариуса и Этрита Бериши, которые являются свободными агентами.

Также «сине-гранатовые» рассматривают возможность подписания контракта с Кейлором Навасом.

После закрытия летнего трансферного окна клубы могут подписывать только свободных агентов.

Этрит Бериша
Футбол
ФК Барселона
Лорис Кариус
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