"Барселона" может арендовать Неймара и отправить Ракитича в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар может вернуться в "Барселону", сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, стороны ведут переговоры об аренде игрока с опцией выкупа через год. Чтобы уменьшить сумму трансфера, "Барса" готова отправить в "ПСЖ" полузащитника Ивана Ракитича. Ранее сообщалось, что парижский клуб требует за бразильца 300 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 27-летний нападающий провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро.

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