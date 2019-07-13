"Барселона" – лидер по тратам на трансферы за последние пять лет после перехода Гризманна

После трансфера Антуана Гризманна из "Атлетико" "Барселона" вышла на первое место по тратам на переходы игроков за последние пять лет, сообщает Voetbal International. Каталонцы – единственные, кто заплатил больше миллиарда евро – 1,08 миллиарда.

На второе месте "Манчестер Сити" (996 миллионов), на третьем – "Манчестер Юнайтед" (890 миллионов). Английские клубы заработали на продаже игроков не больше 280 миллионов, тогда как каталонцы получили 627 миллионов.

В топ-10 только "Рома" заработала на продаже игроков больше, чем потратила – 602 миллиона против 586.

"Барселона" объявила о переходе Гризманна, отступные – 800 миллионов евро