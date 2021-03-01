«Барселона» летом подпишет Эрика Гарсию свободным агентом
03:12
Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия продолжит карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, «Барселона» подпишет 20-летнего испанца летом в качестве свободного агента. Соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Сообщалось, что на игрока претендовали «Арсенал» и «ПСЖ».
В текущем сезоне Гарсия провел 9 матчей за «Манчестер Сити», в которых заработал одну желтую карточку.
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