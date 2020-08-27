«Барселона» купит Мане у «Ливерпуля» в случае ухода Месси

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может продолжить карьеру в чемпионате Испании, утверждает Sport. По информации СМИ, окружение 28-летнего сенегальца предложило «Барселоне» услуги игрока.

Трансфер Мане может случиться в случае ухода форварда Лионеля Месси из каталонской команды. Ранее сообщалось, что на 33-летнего аргентинца претендуют «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ». «Барселону» также может покинуть нападающий Луис Суарес.

В минувшем сезоне Мане провел 45 матчей за «Ливерпуль», забил 22 гола и сделал 8 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 120 миллионов евро. Его контракт с английским клубом действует до конца июня 2023 года.