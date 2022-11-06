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Сегодня, 11:46

«Барселона» интересуется Тилемансом

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Руководство «Барселоны» планирует приобрести полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. В трансфере игрока заинтересован тренер каталонцев Хави, сообщает испанский журналист Хосеп Сольдадо.

Контракт 25-летнего игрока с «лисами» заканчивается в 2023 году и он может уйти бесплатно следующим летом. Ранее сообщалось, что бельгийцем так же интересуются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Реал».

В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt стоимость услуг игрока оценивается в 40 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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