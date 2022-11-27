«Барселона» интересуется нападающим сборной Нидерландов Гакпо

Скауты «Барселоны» наблюдают за нападающим сборной Нидерландов и ПСВ Коди Гакпо, сообщает El Nacional. В случае хорошего выступления игрока на чемпионате мира-2022 боссы сине-гранатовых готовы сделать предложение о его покупке уже в зимнее трансферное окно. На групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре Гакпо забил два мяча в двух встречах.

По информации источника, на 23-летнего форварда также претендует «Манчестер Юнайтед». Клуб из Эйденховена запрашивает не менее 50 миллионов евро за игрока.

Действующее соглашение форварда с клубом рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне Гакпо сыграл за ПСВ 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 18 голевых передач. Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.

Чемпионат мира-2022 завершится 18 декабря. Сборная Нидерландов играет в группе А против Сенегала, Эквадора и Катара. Заключительная встреча команды на групповом этапе пройдет 29 ноября, против хозяев чемпионата — сборной Катара, начало — 18.00 мск.