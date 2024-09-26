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Сегодня, 06:32

«Барселона» интересуется нападающим «Астон Виллы» Дураном

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Астон Виллы» Джону Дурану, сообщает Sky Sports.

По данным источника, каталонцы впечатлены игрой 20-летнего колумбийца, считают футболиста одной из своих целей и продолжат следить за ним.

Дуран выступает за «Астон Виллу» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 5 голов в 7 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с «Астон Виллой» действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Барселона
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