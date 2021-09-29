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«Барселона» интересуется форвардом «Аякса» Антони

10:15
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«Барселона» интересуется нападающим «Аякса» Антони, сообщает Sport.es.

По информации источника, нидерландский клуб готов расстаться с 21-летним бразильцем за 40 миллионов евро. Сообщается, что на футболиста также претендует «Бавария».

В сезоне-2021/22 Антони провел 7 матчей за «Аякс», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/nueva-perla-ajax-volverian-luchar-12122061

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Иван Торопцев все материалы автора

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