«Барселона» интересуется форвардом «Аякса» Антони

«Барселона» интересуется нападающим «Аякса» Антони, сообщает Sport.es.

По информации источника, нидерландский клуб готов расстаться с 21-летним бразильцем за 40 миллионов евро. Сообщается, что на футболиста также претендует «Бавария».

В сезоне-2021/22 Антони провел 7 матчей за «Аякс», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро.