«Барселона» интересуется Аспиликуэтой

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может вернуться в Испанию, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 32-летнего испанца претендует «Барселона». Каталонский клуб рассчитывает подписать игрока следующим летом, когда тот может стать свободным агентом. Также «Барса» интересуется еще одним защитником лондонцев — Андреасом Кристенсеном.

В текущем сезоне Аспиликуэта провел 10 матчей, в которых заработал одну желтую карточку. Испанец является воспитанником «Осасуны», за которую выступал с 2006 по 2010 год.