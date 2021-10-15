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«Барселона» интересуется Аспиликуэтой

07:32
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может вернуться в Испанию, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 32-летнего испанца претендует «Барселона». Каталонский клуб рассчитывает подписать игрока следующим летом, когда тот может стать свободным агентом. Также «Барса» интересуется еще одним защитником лондонцев — Андреасом Кристенсеном.

В текущем сезоне Аспиликуэта провел 10 матчей, в которых заработал одну желтую карточку. Испанец является воспитанником «Осасуны», за которую выступал с 2006 по 2010 год.

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Сергей Разин все материалы автора

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