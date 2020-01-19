«Барселона» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Интера» Бастони

Защитник «Интера» Алессандро Бастони взывает интерес у «Барселоны» и «Манчестер Сити», сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Сити» рассматривает вариант с его обменом на Жоау Канселу, который уже играл за «Интер», а также выступал за «Ювентус». Испанское издание Mundo Deportivo также сообщило об интересе «Барселоны». При этом указано, что «Интер» не намерен продавать игрока и ответил отказом на оба предложения

20-летний итальянец в текущем сезоне провел 10 матчей за «Интер» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона евро.