Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Барселона» и «Бавария» заинтересованы в трансфере Эмре Джана

16:24
Теги:

«Барселона» и «Бавария» проявляют интерес к полузащитнику «Ювентуса» Эмре Джану, сообщает Gazzetta dello Sport. Если туринцы не продадут его до закрытия трансферного окна, то могут не внести в заявку на сезон. «Старая синьора» намерена выручить за хавбека 30-35 миллионов евро.

25-летний футболист в прошедшем сезоне провел 37 матчей за «Юве» и забил четыре мяча при одном голевом пасе.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир