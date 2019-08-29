«Барселона» и «Бавария» заинтересованы в трансфере Эмре Джана

«Барселона» и «Бавария» проявляют интерес к полузащитнику «Ювентуса» Эмре Джану, сообщает Gazzetta dello Sport. Если туринцы не продадут его до закрытия трансферного окна, то могут не внести в заявку на сезон. «Старая синьора» намерена выручить за хавбека 30-35 миллионов евро.

25-летний футболист в прошедшем сезоне провел 37 матчей за «Юве» и забил четыре мяча при одном голевом пасе.

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