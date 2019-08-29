«Барселона» хотела арендовать нападающего «Лос-Анджелеса»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела признался, что мог перейти в «Барселону». Каталонцы хотели арендовать экс-игрока «Арсенала» в зимнее трансферное окно.

— Это было действительно близко, — приводит пресс-служба MLS слова Велы. — Шел второй месяц отпуска, я наслаждался пина-коладой, когда мой агент позвонил и сказал: «Послушай, «Барселона» хочет тебя. Они хотят, чтобы ты играл четыре месяца, а потом можешь вернуться в «Лос-Анджелес». Я сказал, что согласен, мне было все равно на деньги. Я был готов начать тренироваться на следующий день, чтобы через две недели быть в хорошей форме. «Барселоне» или «Реалу» вы не можете сказать «нет»... Если бы это был только мой выбор, я бы перешел в «Барсу».