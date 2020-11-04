«Барселона» хочет заполучить Алабу

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации RAC1, Жоан Лапорта, фаворит на президентских выборах каталонского клуба, поставил своей первой целью подписание 28-летнего австрийца, который следующим летом станет свободным агентом.

Ранее появилась информация, что Алаба готов зимой рассмотреть предложения о подписании предварительного соглашения с другими клубами.

Алаба в 2008 году перебрался в «Баварию». В текущем сезоне австрийский защитник провел 9 матчей и сделал 1 голевую передачу.