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«Барселона» хочет вернуть своего воспитанника Гарсию. Он играет за «Ман Сити»

3 июля 2020, 22:50
Эрик Гарсия. Фото Twitter.
Эрик Гарсия. Фото Twitter.
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«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Эрику Гарсии. Об этом сообщают испанские СМИ.

Футболист является воспитанником «Барселоны» и перешел в систему «Сити» в 2017 году за компенсацию в 1,7 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt. По информации Sport.es, «Барса» хотела бы подписать его летом за приемлемую цену. Переговоры находятся на начальной стадии, но в клубе надеются на их успешный исход. Контракт игрока истекает летом 2021 года, но каталонский клуб хочет приобрести игрока именно сейчас.

19-летний испанский центральный защитник в текущем сезоне провел 13 матчей за первую команду «Сити» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

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