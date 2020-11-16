«Барселона» хочет расстаться с шестью игроками зимой

В зимнее трансферное окно шесть футболистов могут покинуть «Барселону», сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, «Барса» готова отдать в аренду полузащитников Карлеса Аленью и Рики Пуча. Кроме того, клуб хочет продать четверых игроков — Матеуса Фернандеса, Хуниора Фирпо, Самюэля Юмтити и Мартина Брэйтуэйта. К Фирпо проявляют интерес «Интер» и «Наполи», к Юмтити — «Лион» и «Рома».

Ранее сообщалось, что «Барселоне» грозит банкротство, если клуб не договорится с игроками о сокращении зарплаты.