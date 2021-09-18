«Барселона» хочет подписать Стерлинга
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Sport.es, «Барселона» хочет заполучить 26-летнего англичанина.
По информации источника, испанский клуб сделает игрока своим приоритетом в зимнее трансферное окно. Летом клуб пытался заполучить Стерлинга на правах аренды.
В этом сезоне Стерлинг сыграл в 6 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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