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Сегодня, 00:16

«Барселона» хочет купить Холанна следующим летом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«Барселона» рассчитывает летом 2025 года приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, каталонская команда ищет второго нападающего из-за большого количества матчей, чтобы у Роберта Левандовски была возможность отдыхать.

Действующий контракт Холанна рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний норвежец сыграл 22 матча во всех турнирах и забил 18 голов.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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