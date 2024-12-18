«Барселона» хочет купить Холанна следующим летом

«Барселона» рассчитывает летом 2025 года приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, каталонская команда ищет второго нападающего из-за большого количества матчей, чтобы у Роберта Левандовски была возможность отдыхать.

Действующий контракт Холанна рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний норвежец сыграл 22 матча во всех турнирах и забил 18 голов.