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«Барселона» готова продать Видаля за 20 миллионов. На него претендуют «Интер» и «ПСЖ»

10:45
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может покинуть команду в ближайшее время, утверждает Sport. По информации СМИ, на 32-летнего чилийца претендуют «ПСЖ» и «Интер».

Каталонцы готовы расстаться с Видалем, если за футболиста заплатят 20 миллионов евро. Контракт хавбека с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2021 года.

В прошлом сезоне Видаль принял участие в 53 играх за «Барселону», забил три гола и отдал семь голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.

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