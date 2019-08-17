«Барселона» готова продать Видаля за 20 миллионов. На него претендуют «Интер» и «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может покинуть команду в ближайшее время, утверждает Sport. По информации СМИ, на 32-летнего чилийца претендуют «ПСЖ» и «Интер».

Каталонцы готовы расстаться с Видалем, если за футболиста заплатят 20 миллионов евро. Контракт хавбека с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2021 года.

В прошлом сезоне Видаль принял участие в 53 играх за «Барселону», забил три гола и отдал семь голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.