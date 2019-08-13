"Барселона" готова отдать за Неймара Ракитича, Коутинью и 100 миллионов евро

Стали известны новые данные о возможном возвращении в "Барселону" форварда "ПСЖ" Неймара.

По данным ESPN, "Барса" начала переговоры о трансфере. Каталонский клуб готов отдать за игрока Филиппе Коутинью, Ивана Ракитича и 100 миллионов евро. До этого "Барселона" была настроен только на обмен игроками. Рассматривался вариант с включением в сделку Нелсона Семеду и Усмана Дембеле.

При этом указана, что "ПСЖ" не заинтересован в Ракитиче, но хотел бы подписать Коутинью и Семеду. Ранее парижане отказались отпустить Неймара за 60 миллионов евро + Коутинью.

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

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