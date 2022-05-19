«Барселона» готов подождать год и подписать Маркоса Алонсо бесплатно

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации журналиста Фабрицо Романо, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Однако каталонский клуб не готов платить большую сумму за трансфер игрока, поэтому готов подождать год, чтобы подписать игрока бесплатно. Действующий контракт испанца с «синими» рассчитан до лета 2023 года.

Маркос Алонсо — воспитанник «Реала». Защитник выступает за «Челси» с августа 2016 года.