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Сегодня, 10:43

«Барселона» должна заплатить за Уильямса на 4 миллиона больше, чем прописано в пункте отступных

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Испанская Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» заплатит за полузащитника «Атлетика» Нико Уильямса на 4 миллиона евро больше суммы, установленной его отступными.

Причина заключается в том, что к 58 миллионам, прописанным в контракте форварда в качестве фиксированной суммы выкупа, согласно испанскому законодательству необходимо добавить процент согласно местному IPC (индекс потребительских цен). К обязательной сумме выкупа придется добавить еще 4 миллиона, в результате чего общая сумма составит около 62 миллионов евро.

В «Барселоне» гарантируют, что готовы к дополнительным расходам, а также сообщили Уильямсу, что проблем с регистрацией его трансфера не возникнет. Совет директоров клуба сообщил спортивному директору Деку, что ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил за Уильямса вдвое большую сумму, чем каталонцы.

В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 19 результативных передач. Контракт 22-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Mundo Deportivo
Нико Уильямс
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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